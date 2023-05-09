Концерт «Эти песни с нами до Победы» проходит в Пскове
Концерт «Эти песни с нами до Победы» проходит в Большом концертном зале филармонии в Пскове, передает корреспондент ПАИ.
Праздничный концерт приурочен ко Дню Победы и проходит с участием губернаторского симфонического оркестра Псковской области и приглашенного солиста Мариинского театра.
Дирижером выступает российский валторнист, солист оркестра Мариинского театра, заслуженный артист Российской Федерации Дмитрий Воронцов.
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