Концерт «Эти песни с нами до Победы» проходит в Пскове

17:32, 09 мая 2023, ПАИ

Концерт «Эти песни с нами до Победы» проходит в Большом концертном зале филармонии в Пскове, передает корреспондент ПАИ.

Праздничный концерт приурочен ко Дню Победы и проходит с участием губернаторского симфонического оркестра Псковской области и приглашенного солиста Мариинского театра.

Дирижером выступает российский валторнист, солист оркестра Мариинского театра, заслуженный артист Российской Федерации Дмитрий Воронцов.