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Культура

Концерт «Эти песни с нами до Победы» проходит в Пскове

Концерт «Эти песни с нами до Победы» проходит в Большом концертном зале филармонии в Пскове, передает корреспондент ПАИ.

 

Праздничный концерт приурочен ко Дню Победы и проходит с участием губернаторского симфонического оркестра Псковской области и приглашенного солиста Мариинского театра.

 

Дирижером выступает российский валторнист, солист оркестра Мариинского театра, заслуженный артист Российской Федерации Дмитрий Воронцов. 

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