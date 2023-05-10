Вожатые ПсковГУ заступили на смену в Артеке

10:36, 10 мая 2023, ПАИ

Вожатые Псковского государственного университета начали свою работу в Международном детском центре «Артек». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Будущие бойцы педагогического отряда «Кипарис» познакомились с руководством лагеря и своими напарниками, особенностями работы и территорией. Студенты уже встретили школьников первого заезда и теперь будут сопровождать ребят по нескольким направлениям: медиа, КВН, экология, театр и педагогика. Также команды поборются с другими лагерями за профильный кубок.