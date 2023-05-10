Кикоинский класс планируют открыть в Полоцке 1 сентября

13:03, 10 мая 2023, ПАИ

Кикоинский класс планируется открыть 1 сентября на базе двух шестых классов Полоцкой государственной гимназии № 2. Договор о сотрудничестве и взаимодействии по этому направлению подписан в ходе визита представителей Псковского государственного университета в Полоцк, сообщили ПАИ в вузе.

Планируется, что партнерами в реализации проекта станут Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой и районный центр детей и молодёжи. В настоящее время ведётся разработка методических рекомендаций и программы Кикоинского модуля в форме кружка допобразования.

Представители ПсковГУ представили проект педагогическому коллективу гимназии, а также провели его презентацию в районном центре детей и молодёжи.

В Полоцком государственном университете имени Евфросинии Полоцкой прошла форсайт-сессия, в ходе которой участники обсудили вопросы возможностей и перспектив присоединения белорусского вуза к совместным программам по организации дополнительного образования школьников в рамках конвергентного обучения по проекту Кикоинского класса. В результате были найдены точки взаимной заинтересованности в развитии образования и формировании среды непрерывного обучения, озвучены перспективы совместной деятельности.

Кроме того, представители ПсковГУ посетили отдел инновационного и технического творчества Полоцкого центра детей и молодежи, где познакомились с работой кружков инновационных направлений – робототехники, программирования, прототипирования, графического дизайна. По итогам экскурсии юных роботехников Полоцка пригласили к участию в фестивале технического творчества «РобоФинист Псков 2023», который пройдет в главном корпусе ПсковГУ (площадь Ленина, 2) 20 мая.

Добавим, что в состав делегации вошли начальник управления коммуникаций в сфере общего образования и организации приема обучающихся ПсковГУ Дмитрий Лобарёв, доцент кафедры физики, один из разработчиков программы Кикоинских классов Михаил Яников и доцент кафедры географии, методист проекта в Пскове Наталья Теренина.

Напомним, Кикоинский класс – совместный проект Курчатовского института, ПсковГУ, школы № 1 города Пскова, «Кванториума» и Центра цифрового образования «IT-куб.Псков». Ребята занимаются изучением естественно-научных предметов по конвергентной междисциплинарной программе с лучшими преподавателями вуза и под научным руководством НИЦ «Курчатовский институт».