«Экопром» вывез 15 кубометров мусора с острова имени Залита

16:25, 10 мая 2023, ПАИ

Регоператор 6 мая приступил к вывозу отходов с Талабских островов. Как рассказали ПАИ в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»), это связано с наступлением благоприятного периода для судоходства.

Восемь сотрудников филиала ООО «Экопром» приступили к уборке острова Залита. На данном острове находится две точки сбора ТКО, которые не вывозились в течение четырёх месяцев по причине закрытия пассажирской навигации судов.

По окончании работ отходы загрузили на корабль и отправили на причал в деревне Большая Толба, где его ждал ломовоз регоператора. Общий объем вывезенных отходов в этот раз составил почти 15 кубов.