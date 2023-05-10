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Общество

«Экопром» вывез 15 кубометров мусора с острова имени Залита

Регоператор 6 мая приступил к вывозу отходов с Талабских островов. Как рассказали ПАИ в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»), это связано с наступлением благоприятного периода для судоходства.

Восемь сотрудников филиала ООО «Экопром» приступили к уборке острова Залита. На данном острове находится две точки сбора ТКО, которые не вывозились в течение четырёх месяцев по причине закрытия пассажирской навигации судов.

По окончании работ отходы загрузили на корабль и отправили на причал в деревне Большая Толба, где его ждал ломовоз регоператора. Общий объем вывезенных отходов в этот раз составил почти 15 кубов.

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