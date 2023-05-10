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Общество

Акцию «На что жалуетесь?» проведёт Псковская таможня 30 мая

30 мая Псковская таможня проведёт акцию «На что жалуетесь?», сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Акция пройдёт в Пскове на улице Воровского, 20 с 11:00 до 15:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.

В акции могут принять участие как физические, так и юридические лица. Юридическому лицу или его представителю необходимо при себе иметь документ, подтверждающий полномочия.

В связи с необходимостью соблюдения пропускного режима необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий  личность. При посещении административных зданий таможни использование медицинской маски и перчаток обязательно.

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