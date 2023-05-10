Заключён контракт на асфальтирование дорог в Печорском районе

18:09, 10 мая 2023, ПАИ

Контракт на 100 миллионов рублей заключили в Печорском районе для укладки нового асфальта. Работы проведут после замены коммуникаций, сообщил первый заместитель главы администрации Печорского района Валерий Зайцев в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Он включает улицы Псковскую, Новую, Фабричную, Рабочую, Октябрьскую площадь, а также улицу Эдуарда Верховича, где сохранят булыжную мостовую.

Ранее сообщалось, что в Печорах планируют провести модернизацию систем водоснабжения.