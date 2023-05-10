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Общество

«День РСХБ» предоставит студентам и молодым специалистам новые карьерные возможности

Для продвижения аграрного образования и оказания поддержки студентам и молодым специалистам на рынке труда в АПК Россельхозбанк запускает карьерно-образовательное мероприятие «День РСХБ». Для студентов подготовлены лекции, мастер-классы по карьерным возможностям, а также встречи с представителями ведущих компаний агробизнеса в разных регионах России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Россельхозбанке.

Россельхозбанк активно поддерживает направление подготовки кадров в области АПК, реализуя различные мероприятия и программы для молодых специалистов. «День РСХБ» станет одним из мероприятий, организуемых банком для студентов и выпускников, выбравших карьеру в агросфере, и будет проходить на ежегодной основе. В 2023 году запущены «Дни РСХБ» на площадках 69 учебных заведений от Калининграда до Владивостока, входящих в стипендиальную программу Россельхозбанка. В рамках мероприятия студенты смогут познакомиться с лучшими работодателями, узнать о новых проектах и найти работу своей мечты.

В апреле в рамках «Дня РСХБ» прошла первая встреча со студентами РГАУ-МСХА им. Тимирязева, где представители Россельхозбанка и генеральный директор винодельни Chateau Cotes De Saint Daniel Евгений Богданов осветили возможности компании для студентов и молодых специалистов, а также рассказали о практиках и стажировках, стипендиальной программе РСХБ, клубе амбассадоров банка и о возможностях платформы «Я в Агро».

«Я в Агро» - уникальная онлайн-площадка по образованию и поиску работы в сельском хозяйстве от РСХБ. На май 2023 года на ней представлено более 4 500 работодателей и размещено более 14 750 вакансий. Платформа успешно используется пользователями, которые хотят работать в сфере АПК и узнавать больше об используемых в сельском хозяйстве технологиях, перспективах отрасли, профессиях будущего. Для абитуриентов на площадке доступна информация о 66 аграрных вузах и 77 колледжах с возможностью выбора направления обучения. На платформе также можно найти более 130 уникальных курсов для повышения квалификации и развития навыков.

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