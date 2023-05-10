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Общество

Псковичку задержали за кражу продуктов и косметики

В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемую в хищении, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области.

9 мая около 19 часов росгвардейцы получил информацию о том, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали псковичку, которая похитила из торгового зала продукты питания и косметические средства.

Для дальнейшего разбирательства гражданка передана сотрудникам полиции.

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