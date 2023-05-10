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Общество

С новостями налоговой службы можно ознакомиться в соцсетях ведомства

Узнать новости и зарегистрироваться для участия в вебинарах псковичи могут на страницах УФНС России по Псковской области в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», сообщает пресс-служба ведомства.

Следить за новостями УФНС России по Псковской области теперь можно не только через официальный сайт управления, но и через одни из самых популярных социальных сетей: псковские налоговики зарегистрировали свой аккаунт в VK и «Одноклассниках». Любой пользователь соцсетей, открыв страницу «Официальная страница УФНС России по Псковской области», увидит важные новости налогового законодательства, интересные фотоотчёты и актуальные видеосюжеты о деятельности управления. Кроме того, здесь можно ознакомиться с анонсами вебинаров, семинаров, в том числе по вопросам единого налогового счёта, и других мероприятий.

Присоединиться к сообществу налогового органа Псковской области в VK можно по ссылке.

Группа управления в «Одноклассниках» работает по этой ссылке.

Рекомендуем следить за сообщениями в социальных сетях, чтобы быть в курсе всех новостей регионального управления ФНС России.    

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