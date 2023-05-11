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Происшествия

500 кг кокаина изъяты на границе России и Белоруссии

ФСБ пресекла попытку ввоза в Россию почти 500 килограммов латиноамериканского кокаина, следовавшего в Польшу. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщает ТАСС.

«Федеральной службой безопасности пресечена новая попытка ввоза в Россию латиноамериканского кокаина. Очередная партия кокаина, следовавшая в направлении Республики Польша, изъята на российско-белорусской границе в Смоленской области», - отметили в ЦОС.

По информации ФСБ, в ходе досмотра большегрузного автомобиля с государственным регистрационным знаком Турецкой Республики сотрудниками ФСБ России обнаружен тайник, в котором были спрятаны 116 упаковок с наркотиками. Также было установлено, что аналогичным маршрутом следует ещё один автомобиль с партией кокаина. «После остановки второго транспортного средства в точно таком же тайнике обнаружены 373 упаковки с наркотическими средствами. Общий вес изъятого в двух фурах кокаина составил 492 кг», - сообщили в ФСБ.

В спецслужбе отметили, что с поличным задержан иностранный гражданин - организатор контрабанды наркотиков. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

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