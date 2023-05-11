Продажу брендовой одежды обсудили в новом выпуске «Бизнес-клуба»

11:16, 11 мая 2023, ПАИ

В новом выпуске программы «Бизнес-клуб» обсудили продажу брендовой одежды. Программа вышла 10 мая на телеканале «Первый Псковский».

В гостях у ведущих Анастасии Ивановой и Александра Захарова - предприниматель, собственник магазина Fashion House Сергей Федоренко. В программе поговорили о ситуации на рынке розничной торговли модной одеждой, о предпочтениях псковских покупателей, о мерах господдержки малого бизнеса, о преимуществах покупок в магазине перед маркетплейсами, а также о представленном в бутике ассортименте.

Программу «Бизнес-клуб» можно посмотреть на телеканале «Первый Псковский» по средам, в 19:30, перед итоговым выпуском новостей.

Проект «Бизнес-клуб» посвящен развитию предпринимательства в регионе. Вместе с экспертами ведущие программы - директор Центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова и руководитель образовательного центра «Интенсив» Александр Захаров - обсуждают последние новости в сфере экономики, проблемы бизнеса и пути их решения. Кроме того, гости программы делятся опытом по созданию и развитию своего дела, а также дают рекомендации начинающим.

Материал создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России.