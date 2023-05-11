Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Посвящённый памятникам ЮНЕСКО форум пройдёт в Пскове

III Межрегиональный форум «Объекты всемирного наследия: достижения и опыт регионов» пройдёт в Пскове 6-7 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГАУК ПО «НПЦ по охране памятников».

Спикеры и участники мероприятия обсудят вопросы сохранения объектов всемирного наследия на национальном уровне, особенности развития внутреннего туризма в современных условиях, способы продвижения памятников истории и культуры в информационном пространстве. В рамках форума состоится круглый стол на тему «Природно-культурные ландшафты объектов всемирного наследия и вопросы их сохранения».

Фото: ГАУК ПО «НПЦ по охране памятников»

Межрегиональный форум пройдёт уже в третий раз. Мероприятие уже приобрело статус одной из платформ для обмена опытом, разработки новых стратегий управления, продвижения и популяризации особо ценных объектов культурного наследия. Оно адресовано широкому кругу специалистов, научной общественности, представителям власти.

Организаторы принимают анкеты для участия в форуме до 16 июня 2023 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 мая 2023

Более ста участников примет форум молодёжных избиркомов в Пскове

11 мая 2023

Одноразовая одежда и заключение психиатра: необычные вещи для развития мобильной связи билайн
11 мая 2023

Посвящённый памятникам ЮНЕСКО форум пройдёт в Пскове
11 мая 2023

Специалист рассказала, какая птица могла свить гнездо под капотом машины в Гдове

11 мая 2023

Новые земельные участки подготовят для многодетных семей Псковской области
11 мая 2023

До +25 градусов ожидается в Псковской области 12 мая
11 мая 2023

Современные подходы в лечении COVID-19 обсуждают на конференции в Пскове
11 мая 2023

Пермский дом народного творчества даст концерт в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...