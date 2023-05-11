Посвящённый памятникам ЮНЕСКО форум пройдёт в Пскове

14:06, 11 мая 2023, ПАИ

III Межрегиональный форум «Объекты всемирного наследия: достижения и опыт регионов» пройдёт в Пскове 6-7 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГАУК ПО «НПЦ по охране памятников».

Спикеры и участники мероприятия обсудят вопросы сохранения объектов всемирного наследия на национальном уровне, особенности развития внутреннего туризма в современных условиях, способы продвижения памятников истории и культуры в информационном пространстве. В рамках форума состоится круглый стол на тему «Природно-культурные ландшафты объектов всемирного наследия и вопросы их сохранения».

Межрегиональный форум пройдёт уже в третий раз. Мероприятие уже приобрело статус одной из платформ для обмена опытом, разработки новых стратегий управления, продвижения и популяризации особо ценных объектов культурного наследия. Оно адресовано широкому кругу специалистов, научной общественности, представителям власти.

Организаторы принимают анкеты для участия в форуме до 16 июня 2023 года.