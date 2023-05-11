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Культура

Участник конкурса «Евровидение» выступит на Днях пушкинской поэзии

Музыкальный коллектив Петра Налича выступит на главной сцене Дней пушкинской поэзии и русской культуры в Михайловском, сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Сам музыкант дал своему стилю название «весёлые бабури» — оно прекрасно отражает общую атмосферу разгула, царящую в его музыке. Сочетание балканской мелодики, карикатурного английского, лёгкого арт-рокового звучания, предпочтение акустическим инструментам и нежность в манере исполнения вмиг превратили его в звезду русского YouTube, где самодельный клип на песню «Гитар» посмотрели сотни тысяч человек», - отметили в дирекции.

В 2010 году Петр Налич стал участником конкурса «Евровидение» и с песней Lost and forgotten занял 13 место.

Выступление музыкантов состоится 3 июня в 16:00

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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