Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Розыск пожилого мужчины продолжается

ОМВД России по Псковскому району разыскивается Владимир Васильевич Антонов 1942 года рождения, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

6 апреля 2019 года Владимир Антонов ушёл из дома по месту жительства в селе Серёдка Псковского района. Мужчина страдает потерей памяти.

По имеющимся данным, граждане видели недалеко от Серёдки в окрестностях деревень Полибино и Мельницы Псковского района.

Приметы: на вид 70 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавое телосложение, сутулится, волосы седые.

Был одет в длинный чёрный плащ, тёмно-синие брюки, ботинки или кроссовки. 

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении В. В. Антонова, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу Псковский район, деревня Уграда, 19.

Контактные телефоны: (8 8112) 67-68-44, 67-68-72 или 02.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 мая 2023

Родственников защитника Себежской земли ищут в Нижнем Новгороде

11 мая 2023

В Псковской области определены победители регионального конкурса «Библиотека года»
11 мая 2023

Новую сетевую программу магистратуры запускают в ПсковГУ
11 мая 2023

Оштрафованы не обеспечивающие псковские деревни качественной водой предприятия

11 мая 2023

Конкурс красоты среди профсоюзных работников прошёл в Пыталово
11 мая 2023

Семинар по развитию плодоводства состоялся в Себежском районе

11 мая 2023

Противопожарный режим введён с 12 мая в Псковской области
11 мая 2023

Инклюзивный концерт «Весна Победы» состоялся в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...