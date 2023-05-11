Розыск пожилого мужчины продолжается

22:53, 11 мая 2023, ПАИ

ОМВД России по Псковскому району разыскивается Владимир Васильевич Антонов 1942 года рождения, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

6 апреля 2019 года Владимир Антонов ушёл из дома по месту жительства в селе Серёдка Псковского района. Мужчина страдает потерей памяти.

По имеющимся данным, граждане видели недалеко от Серёдки в окрестностях деревень Полибино и Мельницы Псковского района.

Приметы: на вид 70 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавое телосложение, сутулится, волосы седые.

Был одет в длинный чёрный плащ, тёмно-синие брюки, ботинки или кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении В. В. Антонова, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу Псковский район, деревня Уграда, 19.

Контактные телефоны: (8 8112) 67-68-44, 67-68-72 или 02.