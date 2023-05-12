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Общество

Не янтарем единым: в Калининграде разрешили отлавливать черепах

Администрация Калининграда не будет препятствовать отлову черепах из городских водоёмов. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на городскую администрацию. 

«Пришла настоящая весна – в городских прудах проснулись черепахи. Подрядчик благоустройства парка имени Макса Ашманна прислал фотографии с одного из прудов в зелёной зоне. Однако радоваться соседству с Тортиллой вряд ли стоит, очень похоже, что это красноухая черепаха – инвазивный вид, который довольно агрессивно действует на местную фауну», – приводит слова администрации издание.

В мэрии добавили, что «если у кого-то вдруг возникнет желание выловить земноводное и окутать его своей заботой, подарить домашнее тепло и уют, то МУП «Дирекция ландшафтных парков» против не будет».

В комментариях к этому сообщению местные жители рассказали о том, что практически во всех водоёмах города видели черепах, греющихся на весеннем солнце.

Красноухая черепаха широко распространена. Вид интродуцирован на юг Флориды, в Аризону, Гваделупу. В настоящее время красноухая черепаха широко распространилась по водоёмам Евразии, успешно акклиматизировавшись в водоёмах большинства стран ЕС, в Китае, Индии и ряде стран Юго-Восточной Азии. Проникла в Австралию, где официально признана вредителем, вытесняющим местную эндемическую рептофауну.

В России красноухая черепаха зачастую встречается в водоёмах Южного и Кавказского, реже – Центрального федеральных округов.

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