Каждый десятый россиянин сократил расходы на 20-30%

13:33, 12 мая 2023, ПАИ

Каждый десятый житель России в этом году сократил свои расходы на 20-30 %. Количество экономящих людей при этом снизилось на 5 % в сравнении с предыдущим годом, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Зарплата.ру».

Cогласно данным опроса, 75 % россиян сэкономили на расходах в этом году. В минувшем году количество уменьшивших свои траты респондентов было больше на 5%.

«41 % респондентов удалось уменьшить расходы на 5-10 %, 27 % опрошенных – на 10-20 %, 10 % – на 20-30%, 7 % стали меньше тратить на 30 % и более. Не считали снижения расходов 15 % опрошенных», - говорится в исследовании.

Отмечается также, что экономят на посещении кафе и ресторанов 13 % россиян, на отпускных поездках – 12 %, продуктах – 9 %, одежде, обуви – 9 %, салонах красоты – 8 %, алкоголе – 5 %, покупке мебели – 2 %, приобретении техники – 1 %. Старается экономить на всем 41 % жителей России.