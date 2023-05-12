«Экопром» ликвидировал несанкционированные свалки в Новосокольниках

11:10, 12 мая 2023, ПАИ

Спецтехника филиала ООО «Экопром» ликвидировала свалки в Новосокольниках. Ломовоз регоператора расчищал как свалки, организованные на контейнерных площадках, так и в местах, не предназначенных для складирования отходов. Об этом ПАИ сообщили в компании.

По результатам работы специалисты вывезли порядка 60 кубометров отходов.

В компании отметили, что регоператор продолжает борьбу с несанкционированными свалками. «Из муниципальных образований регулярно поступают заявки на ликвидацию незаконных мест накопления отходов в рамках заключенных договоров с региональным оператором по обращению с ТКО – компанией «Экопром», – подчеркнули в филиале «Экопрома».