Хорошая погода сохранится в Псковской области до 25 мая
Установившаяся на территории Псковской области погода сохранится до 25 мая. Об этом ПАИ сообщила руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова.
«Мы ожидаем до 25 мая сохранения такой хорошей, в отдельные дни даже жаркой для мая погоды. Но будут дни и попрохладнее», — отметила она.
Так, на следующей неделе, ориентировочно 16-18 мая, в Псковской области могут пройти дожди. Температура при этом ожидается комфортная, хотя и опустится ниже отметки +20 градусов.
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