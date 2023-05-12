Хорошая погода сохранится в Псковской области до 25 мая

13:24, 12 мая 2023, ПАИ

Установившаяся на территории Псковской области погода сохранится до 25 мая. Об этом ПАИ сообщила руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова.

«Мы ожидаем до 25 мая сохранения такой хорошей, в отдельные дни даже жаркой для мая погоды. Но будут дни и попрохладнее», — отметила она.

Так, на следующей неделе, ориентировочно 16-18 мая, в Псковской области могут пройти дожди. Температура при этом ожидается комфортная, хотя и опустится ниже отметки +20 градусов.