Победительница «Губернаторского дневника» поделилась своими мечтами

14:47, 12 мая 2023, ПАИ

Трёхкратная победительница проекта «Губернаторский дневник» Ольга Волкова поделилась впечатлениями о чаепитии в правительстве Псковской области и рассказала, о чём мечтает после встречи с главой региона.

Порховичка отметила, что больше всего ей запомнились разговоры с губернатором за чашкой чая и экскурсии в центр науки «Простория». «Особенно запомнилась лаборатория по химии, хотя у нас её ещё нет, географический кабинет по изучению земли и пр. Видела всё впервые, очень впечатлило, но к сожалению, нам приходится только об этом мечтать», – рассказала Ольга «Комсомольской правдой в Пскове».

Школьница отметила, что после поездки решила учиться ещё лучше, больше заниматься спортом и развиваться. «Я стала чувствовать себя более уверенно. И у меня это получается! В этом году, конечно, тоже очень хотелось бы поучаствовать, но увы условия акции не позволяют. Но все еще впереди!», – подытожила Ольга.