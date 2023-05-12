Путин подписал указ о пилотном проекте по изменению уровней высшего образования

15:14, 12 мая 2023, ПАИ

Пилотный проект по реформе высшего образования в РФ пройдёт в 2023-2024 и 2025-2026 учебных годах в шести российских вузах. Соответствующий указ подписал в пятницу президент РФ Владимир Путин, пишут федеральные СМИ.

«Проект предусматривает установление следующих уровней высшего образования: базовое высшее образование; специализированное высшее образование, [а также] установление уровня профессионального образования - аспирантура», — говорится в указе. На уровне специализированного высшего образования предусмотрена реализация программ магистратуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки.

Пилотный проект будет реализован в МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургском горном университете, Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта и Национальном исследовательском Томском государственном университете.

Документ предусматривает, что люди, получившие образование в вузах по программам специалитета, смогут дальше поступать в магистратуру. Глава государства установил сроки освоения программ базового и специализированного высшего образования, они будут составлять от 4 до 6 лет и от 1 до 3 лет соответственно.

Пилотный проект новой системы высшего образования предполагает, что для студентов всех уровней будут сохранены прежние гарантии, права и обязанности. «На обучающихся, осваивающих программы базового высшего образования, специализированного высшего образования и аспирантуры, распространяются права, социальные гарантии, обязанности и ответственность, предусмотренные для обучающихся, осваивающих программы бакалавриата, специалитета и магистратуры, имеющие государственную аккредитацию, а также программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», - говорится в указе.