Псковские рыболовы-любители открыли щучий сезон

17:03, 12 мая 2023, ПАИ

Щучий сезон 2023 года мы открыли на пять! Нет, на шесть! Но если вы подумали, что это оценка в баллах, то вы ошиблись. Это оценка в килограммах! Именно две таких щуки весом в пять и шесть килограммов мы с товарищем поймали в первый же день, разрешённый правилами рыболовства на лов хищницы.

Рано приехали…

С 11 мая в реках и озёрах Псковской области лов щуки разрешён, за исключением Псковского, Тёплого и Чудского озёр (на этих озёрах лов хищницы разрешается с 16 мая). Едва дождавшись этой даты, мы с товарищем отправились на реку Великую. В прошлые годы для первой щучьей рыбалки мы всегда выбирали какое-нибудь тихое лесное озеро, и неплохо там получалось. Но решили нарушить традицию и кардинально сменили направление. И не зря! Великолепная получилась рыбалка.

К месту лова мы подъехали с разных сторон – Дмитрий с правого берега реки, ему так удобнее добираться из своей деревни, а я с левого. Собрались, вышли на середину реки, поздоровались и принялись за дело – на часах 6:00. Место это среди рыболовов известное, но конкретно я его называть не буду, иначе уже завтра там соберутся все рыболовы города Пскова и области. На воде уже была одна лодка, и на берегу всего один рыболов. Не густо. Когда здесь активно ловится щука, то и на земле, и на воде бывает, что и не протолкнуться. Не рано ли мы приехали? Наверное, отнерестившаяся щука с верхов реки ещё сваливаться не начала. Но раз приехали – будем рыбачить.



Фото: Николай Бесклевный



Фото: Николай Бесклевный



С шести часов утра и до девяти сделали не менее чем по сотне забросов спиннингом, сменили десятки блёсен и воблеров, поимели несколько глухих зацепов, выудили килограммы ярко-зелёной придонной травы, но кроме откровенной щучьей мелочи – ничего и нигде. Зубастые недомерки, естественно, были отпущены. И места все испробовали – и в одной протоке, и в другой, и в третьей, и у переката, и даже за перекатом. Да, рановато мы приехали. По времени года пора, но вот воды в Великой очень много.

Здешние рыболовы всегда подчёркивали: «Если камень после весеннего паводка ещё под водой, то делать здесь нечего, а если он уже торчит сантиметров на тридцать, то самое время свальную щуку ловить». Местная достопримечательность, огромный валун, располагается почти посреди реки, и размера он впечатляющего – рядом с ним трёхметровая глубина, а из воды он сегодня выглядывал всего на два-три сантиметра. Ежели бы не штилевая и солнечная погода, то его и не заметно было бы. Знать, правы были местные.



Фото: Николай Бесклевный



Фото: Николай Бесклевный



Воды в Великой действительно много в этом году, паводок очень высокий был. Скоро будет два месяца, как ледоход прошёл, в черте города Пскова он был 23 марта, а здесь, наверное, и на неделю раньше. Но следы высокой воды и силища льда видны до сих пор. Густой кустарник по берегам реки во многих местах аккуратно, словно садовыми ножницами, подстрижен, а кое-где и вовсе срезан под корень, словно бульдозером. Более гибкий кустарник под напором стихии устоял, но тина на его ветках развешана, будто ёлочные игрушки. В одном месте я заметил и деревянную рыбацкую лодку, изломанную и притащенную стихией откуда-то с верхов.

«Шестёра!!!»

С утра гуси летели. Много гусей. Что-то поздно они в этом году, обычно в конце апреля их лёт уже заканчивается. Удивительно сильна и красива природа. Но три часа полюбовались - и хватит. Тем более оба ранних соседа уже уехали, так и не увидев ни одной путной поклёвки. Пора, наверное, и нам собираться. И только мы это обсудили, как боковым зрением я заметил, что у моего товарища что-то не так – спиннинг в дугу, лодку водит из стороны в сторону. Неужели клюнула та, за которой мы сюда приехали? Минуты две, а то и больше, Дима аккуратно и не спеша подтягивал рыбину к лодке, а та всё не всплывала и не всплывала. У самого борта её рывки стали более частыми и более сильными. И тут она появилась…

С тридцати метров мне её не очень хорошо было видно, но по количеству брызг, фонтаном поднятых у самой лодки товарища, понял - попалась очень хорошая рыбина. «Трёшка?» - спросил я. «Да нет, в ней килограммов пять точно будет», - ответил товарищ, заводя огромную щуку в подсачек. Через минуту извивающаяся и пытающаяся выпрыгнуть из подсака щучара оказалась в его лодке. «Да, давненько я таких не ловил», - с удовлетворением выдохнул Дмитрий.

Ещё через пять минут мы оба были на берегу - пора было и ноги размять, и чай попить, и главное - рассмотреть, что за «крокодилица» попалась моему товарищу. Экземпляр, действительно, знатный – 5 кг 800 г!!! «Я не думал, что на крючке у меня такая крупная щука, – поделился слегка утихшими эмоциями Дмитрий. – Сначала думал, что в ней всего килограмма полтора, потому что почти не сопротивлялась. Потом, когда поближе подтянул, появилось усилие килограмма на три. А уже возле лодки, вот где было настоящее сопротивление пятикилограммовой рыбины». Короткий завтрак, короткая фотосессия и вновь на воду. Решили, что часа полтора ещё можно порыбачить.

«Почти пятёра!»

И через полчаса - новый праздник! На этот раз в моей лодке. В этот раз воблер забросил как-то неудачно, чуть ли не за спину себе, поперёк течения и буквально в десяти метрах от знаменитого камня. И почти сразу – удар. Но удар не сильный, подумалось, наверное, за дно слегка зацепился. Но уже секунд через пять я понял, что это не дно и не зацеп, а и на мою приманку соблазнился кто то серьёзный. Я кручу катушку, пытаюсь щуку подтянуть к лодке, но она уверенно двигалась вверх по течению, разматывая шнур и напрягая фрикцион. Катушечный тормоз жужжал не переставая, правая рука ощущала редкие, но очень увесистые рывки. Ух, и сильная же щука!

Фрикцион был отрегулирован и уверенно помогал мне гасить все её рывки. Тянул я не торопясь, то притормаживая тягу, то возобновляя кручение катушки, чувствуя сопротивление крупной рыбины. Щука долго не всплывала, и увидел я её лишь возле самой лодки в метре от борта. Да и то произошло это лишь после четырёх или пяти её попыток уйти под лодку. Пришлось даже опускать почти весь спиннинг в воду, чтобы его не сломать и погасить последние, но самые энергичные рывки щуки.

Всплыла! Красава! И вроде бы рядом, всего какой-то метр от лодки, а в подсачек никак её было не завести. Длины рукоятки подсачека не хватает, да и тянуться к щуке – это неправильно, надо или снизу подсак подводить, или с хвоста заводить. Всё же завёл, но теперь следующая заминка - одной рукой не поднять. Пришлось быстренько убрать спиннинг в сторону, ухватиться двумя руками за кольцо подсачека, и только такими усилиями я затащил её в лодку. Да-а-а! Хороша зубастая! Крупнее в моём послужном списке, пожалуй, лишь одна была, на 6100, а в этой точно килограммов пять будет.

Но пяти килограммов не оказалось, а всего… 4 кг 500 г. Мы вновь выбрались на берег, благо до него рукой подать. Опять выпили чаю. Теперь товарищ выслушал мой эмоциональный рассказ. Так, оказывается, мы нисколечко не прогадали, по времени, оказывается, в самый раз. И никого вокруг, ни одного рыболова.

И ещё час мы порыбачили. И ещё по одной щуке поймали. Но если Дмитрий выудил «крокодилицу» весом 3 кг 500 г, то мне улыбнулась лишь скромная килушка. Вот это клёв! Вот это открытие щучьего сезона! На этом мы, полные удовлетворения, рыбалку и закончили.