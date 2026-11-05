Председатели псковского и калининградского профсоюзов почтили память десантников 6-й роты

14:18, 05 ноября 2026, ПАИ

Руководство псковского и калининградского профсоюзов почтило память десантников 6-й роты в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе облсовпрофа.

Председатель Псковского областного совета профсоюзов, председатель Псковской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения Игорь Иванов и председатель Калининградской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения, заместитель председателя Общественной палаты Калининградской области Наталья Макаренко возложили цветы к монументу «Купол».

Монумент увековечивает подвиг 84 воинов 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.