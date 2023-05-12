Псковичей просят принять участие в голосовании премии CIPR DIGITAL

16:24, 12 мая 2023, ПАИ

Проект «Ос Альт в основе проекта «Цифровое образование Псковской области» участвует в отборе на всероссийской конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в номинации «Цифровизация образования». Об этом сообщается в группе «Региональный центр информационных технологий» в социальной сети «ВКонтакте».

Для голосования потребуется только реальный номер телефона:

1. Зарегистрироваться на сайте.

2. Авторизоваться (получив СМС) (данные заполнять необязательно).

3. Открыть в новом окне ссылку (данные заполнять необязательно).

4. Проголосовать.

Операционная система Альт Образование – это программный продукт, предназначенный для создания сетевой инфраструктуры в различных учебных учреждениях.