Псковичей просят принять участие в голосовании премии CIPR DIGITAL
Проект «Ос Альт в основе проекта «Цифровое образование Псковской области» участвует в отборе на всероссийской конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в номинации «Цифровизация образования». Об этом сообщается в группе «Региональный центр информационных технологий» в социальной сети «ВКонтакте».
Для голосования потребуется только реальный номер телефона:
1. Зарегистрироваться на сайте.
2. Авторизоваться (получив СМС) (данные заполнять необязательно).
3. Открыть в новом окне ссылку (данные заполнять необязательно).
4. Проголосовать.
Операционная система Альт Образование – это программный продукт, предназначенный для создания сетевой инфраструктуры в различных учебных учреждениях.
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