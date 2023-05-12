Сотрудник псковского УФСИН представит ведомство на всероссийском конкурсе

15:43, 12 мая 2023, ПАИ

Начальник психологической лаборатории ИК-3 представит ведомство на всероссийском конкурсе профессионального мастерства. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В УФСИН России по Псковской области подвели итоги I этапа ежегодного конкурса «Лучший психолог уголовно-исполнительной системы». За право участия во втором туре всероссийских соревнований боролись семь сотрудников психологических лабораторий учреждений областного УФСИН.

Конкурсантам предстояло подготовить самопрезентацию, разработать авторскую психокоррекционную программу, продемонстрировать уровень теоретических знаний, а также решить подготовленные практические задания.

Оценивало участников экспертное жюри, в состав которого вошли сотрудники психологической службы уголовно-исполнительной системы региона и приглашенный гость - старший преподаватель кафедры психологии и сопровождения развития ребёнка Псковского государственного университета Татьяна Гучкова.

По итогам изучения конкурсных работ призовые места распределились следующим образом. Третье место присуждено психологу психологической лаборатории ИК-4 (село Середка) Виктории Воржевой. Она разработала авторскую программу психологической коррекции демонстративно-шантажного поведения осужденных в местах лишения свободы.

Второе место заняла старший психолог ИК-6 (посёлок Сосновый Бор) Татьяна Николаева и её программа «Жить, нельзя умирать!», направленная на профилактику суицидального поведения осужденных и повышение их адаптивности к местам лишения свободы.

Победителем первого этапа по единогласному решению конкурсной комиссии признана работа начальника психологической лаборатории ИК-3 (посёлок Идрица) Ирины Гусевой «Психологическая коррекция эмоционального выгорания сотрудников УИС». Она представит региональное ведомство во втором туре всероссийского конкурса пенитенциарных психологов, который состоится в режиме видео-конференц-связи в начале июня.