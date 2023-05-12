В ПсковГУ проходят тренинги предпринимательских компетенций для студентов

16:06, 12 мая 2023, ПАИ

Второй день тренингов предпринимательских компетенций для студентов стартовал в рамках проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» в ПсковГУ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

В «Точке кипения» опытом с обучающимися делятся модератор, трекер, преподаватель, коуч, эксперт в сфере маркетинга Арина Доленко и менеджер по инновациям акселератора GenerationS Михаил Мурзин.

«Сегодня мы расскажем про разницу B2B и B2C, product- market fit и кастдевы - это процесс получения инсайтов от пользователей для создания, проверки и оптимизации идей развития продукта с помощью интервью и экспериментов. Кроме того, мы предложим ребятам подготовить рекламный ролик по ценностному предложению своих идей», - рассказала Арина Доленко.

С целью тренировки полученных навыков для студентов также организуют деловые игры, в которых они выступят в роли инвесторов, представителей целевой аудитории, потребителей или создателей продукта. Спикеры подчеркнули, что каждая игра подразумевает как командное, так и индивидуальное взаимодействие, а также отработку определённого теоретического блока.

На прошлой встрече студентам рассказали про стартап, создание идей прибыльного бизнеса, научили выделять клиентские сегменты и целевые аудитории.

Отметим, что федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства» направлен на раскрытие бизнес-потенциала молодёжи.