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Общество

Группа «Сироткин» выступит на Днях пушкинской поэзии 3 июня

Российская инди-рок-группа «Сироткин» станет участником Дней пушкинской поэзии и русской культуры. Коллектив выступит 3 июня на исторической сцене в Михайловском, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области. 

«Группу «Сироткин» и её лидера Сергея Сироткина поклонники любят за многое: проникновенную, но без лишнего надрыва лирику, за легкий ностальгический флер и неизменно качественный звук — ожидаемый результат коллективного перфекционизма», - отмечается в сообщении.

Проект «Сироткин» Сергей основал в 2015 году. Тогда он стал создавать свою авторскую музыку на русском языке на акустической гитаре с добавлением электронных партий. По его словам, вдохновением послужили Майкл Джексон, Nirvana и Radiohead, а также детские воспоминания, из которых брались сюжеты его текстов.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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