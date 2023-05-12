Группа «Сироткин» выступит на Днях пушкинской поэзии 3 июня

17:25, 12 мая 2023, ПАИ

Российская инди-рок-группа «Сироткин» станет участником Дней пушкинской поэзии и русской культуры. Коллектив выступит 3 июня на исторической сцене в Михайловском, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Группу «Сироткин» и её лидера Сергея Сироткина поклонники любят за многое: проникновенную, но без лишнего надрыва лирику, за легкий ностальгический флер и неизменно качественный звук — ожидаемый результат коллективного перфекционизма», - отмечается в сообщении.

Проект «Сироткин» Сергей основал в 2015 году. Тогда он стал создавать свою авторскую музыку на русском языке на акустической гитаре с добавлением электронных партий. По его словам, вдохновением послужили Майкл Джексон, Nirvana и Radiohead, а также детские воспоминания, из которых брались сюжеты его текстов.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.