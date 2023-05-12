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Чем наполнить «тревожный чемоданчик» к лету, рассказал псковский хирург

Чем наполнить «тревожный чемоданчик» к лету, рассказал хирург-травматолог Алексей Авдонин в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Специалист посоветовал иметь в летней аптечке пару флаконов перекиси водорода в темных флаконах, хлоргексидин, несколько стерильных и нестерильных бинтов, эластичный бинт, резиновую ленту, марлевые стерильные салфетки, упаковку новокаина, водный раствор йода, зелёнку или фукорцин. «Но самолечением заниматься не надо, самое дешёвое лечение – то, которое назначает врач», - подчеркнул хирург.

«Первое правило – дети должны сразу сообщать о травме родителям, а не таиться. Второе правило: если травмировались, обращайтесь к врачу в тот же день. Не ждите. Третье – не бойтесь и доверьтесь врачам», - рекомендовал Алексей Авдонин.

При переломе специалист рекомендовал пациенту прекратить приём пищи и воды, обездвижить пострадавшего, приложить холод, фиксировать перелом подручными средствами, не давать никакие обезболивающие и ехать в больницу. «Не откладывайте визит к травматологу на следующий день», - отметил Алексей Авдонин.

При вывихе тоже необходимо прекратить приём пищи, не принимать обезболивающих, приложить холод, обездвижить конечность и обратиться в больницу.

При укусах животных следует промыть рану водой с мылом. «Будет течь кровь, но зато вместе с ней уйдет слюна, в которой, возможно, есть вирус бешенства. Затем промыть перекисью и в день укуса обратиться в больницу, собрав информацию об укусившем ребёнка животном», - рекомендовал врач.

При укусах насекомыми необходимо приложить лёд к месту укуса и обратиться в больницу. «При укусах змей не надо накладывать жгут, он не поможет. Конечность надо обездвижить, приложить лёд и принять обезболивающее. Не надо никуда бежать, ползти, иначе яд распространится быстрее», - пояснил Алексей Авдонин.

При ожоге надо проливать место ожога проточной прохладной водой, не вскрывать пузыри, не применять никакие мази и масла, можно принять суспензию с парацетамолом. «И срочно в больницу», - добавил врач.

«В случае обнаружения клеща не надо отрывать его самостоятельно. Обратитесь в любой медпункт, а потом как можно скорее - к врачам-инфекционистам на улице Доставалова в Пскове», - заключил Алексей Авдонин.

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Чем наполнить «тревожный чемоданчик» к лету, рассказал псковский хирург

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