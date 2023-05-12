Все родители ходят под статьёй, констатировал псковский врач

17:41, 12 мая 2023, ПАИ

Установить замки на окна, посоветовал псковским родителям хирург-травматолог Алексей Авдонин в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Замки стоят не так дорого, но они помогут избежать трагедии. Мы все, родители особенно, ходят под статьей о недолжном соблюдении обязанностей. Правда, наказания там мягкие, но потом вам жить с последствиями этих травм», - констатировал Алексей Авдонин.

Он также отметил, что ребёнка, который нахлебался воды, нужно положить животом на колено, чтобы вытекла вся жидкость. «Затем максимально освободить дыхательные пути, вызвать «скорую», затем такие дети поступают в реанимацию», - пояснил хирург.