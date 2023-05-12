Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковский врач: Чтобы кататься на самокате, надо дружить с головой

«Чтобы кататься на самокате, надо дружить с головой», - заявил детский хирург-травматолог Алексей Авдонин в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Скейт-парк только для скейтов, а всех остальных привозят к нам. Объяснение «все катаются», здесь не работает. Впрочем, в любом случае рано или поздно всех детей привезут к нам: кто-то отделается ссадиной, кому-то придётся пережить операцию», - отметил гость эфира.

Кататься на велосипедах и самокатах следует со средствами защиты, рекомендовал Алексей Авдонин. «Но дети всё равно должны и будут падать. Это опыт», - уверен врач.

По словам хирурга, самые частые травмы у детей – переломы, растяжения связок и рваные, колотые раны. «А многие отказываются от прививок, притом что бешенство и столбняк – смертельные заболевания, защиты кроме прививки нет. Не подвергайте детей дополнительной опасности! Это с собой вы можете делать, что хотите», - обратился к родителям Алексей Авдонин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













12 мая 2023

Александр Котов оценил результаты реализации нацпроектов в Островском районе
12 мая 2023

Вышел в эфир 112-й выпуск «Псковского телеграма»
12 мая 2023

Опубликована программа «Ночи музеев» в филиалах псковского музея
12 мая 2023

«ЛизаАлерт» опубликовал статистику пропавших людей в Псковской области
12 мая 2023

ФОТОФАКТ Тараканы в пудре
12 мая 2023

Арку в честь патриарха Тихона установили в Кунье
12 мая 2023

Псковский врач: Чтобы кататься на самокате, надо дружить с головой
12 мая 2023

Чем наполнить «тревожный чемоданчик» к лету, рассказал псковский хирург

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...