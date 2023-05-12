Псковский врач: Чтобы кататься на самокате, надо дружить с головой

17:23, 12 мая 2023, ПАИ

«Чтобы кататься на самокате, надо дружить с головой», - заявил детский хирург-травматолог Алексей Авдонин в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Скейт-парк только для скейтов, а всех остальных привозят к нам. Объяснение «все катаются», здесь не работает. Впрочем, в любом случае рано или поздно всех детей привезут к нам: кто-то отделается ссадиной, кому-то придётся пережить операцию», - отметил гость эфира.

Кататься на велосипедах и самокатах следует со средствами защиты, рекомендовал Алексей Авдонин. «Но дети всё равно должны и будут падать. Это опыт», - уверен врач.

По словам хирурга, самые частые травмы у детей – переломы, растяжения связок и рваные, колотые раны. «А многие отказываются от прививок, притом что бешенство и столбняк – смертельные заболевания, защиты кроме прививки нет. Не подвергайте детей дополнительной опасности! Это с собой вы можете делать, что хотите», - обратился к родителям Алексей Авдонин.