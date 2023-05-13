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День Черноморского флота ВМФ России отмечают сегодня

День Черноморского флота ВМФ России отмечают сегодня, 13 мая, сообщает сайт calend.ru.

День Черноморского флота ВМФ России — ежегодный праздник, отмечаемый 13 мая в честь создания Черноморского флота. День был учреждён приказом главнокомандующего ВМФ Российской Федерации № 253 от 15 июля 1996 года.

Весной 1783 года, после присоединения Крыма к России, императрица Екатерина II подписала указ об основании Черноморского флота.

13 мая 1783 года в Ахтиарскую бухту, расположенную в юго-западной части Крымского полуострова Чёрного моря, вошло 11 кораблей Азовской флотилии под командованием участника Чесменского сражения вице-адмирала Ф. А. Клокачева. Позднее к ним присоединилось 17 кораблей Днепровской флотилии. Эти первые 28 кораблей и стали боевым ядром зарождающегося флота.

Первый штат Черноморского флота был утверждён в 1785 году. На 13 с половиной тысяч человек личного состава приходилось 12 линейных кораблей, 20 фрегатов, пять шхун, 23 транспортных судна. Управление флотом осуществляло Черноморское адмиралтейство, созданное в Херсоне.

В 1784 году по указу Екатерины II городу Ахтиару было присвоено название Севастополь. В переводе с греческого языка слово «севастополь» означает «величественный».

Вскоре город и порт Севастополь стал главной базой российского флота на Чёрном море. Историю флота прославили выдающиеся русские флотоводцы: Фёдор Ушаков, Михаил Лазарев, Павел Нахимов, Владимир Истомин, Владимир Корнилов и другие.

Моряки Черноморского флота прославились во многих сражениях, защищая рубежи Родины и успешно выполняя поставленные перед ними задачи, — в Русско-турецкой войне 1787–1791 годов, в Крымской войне 1853–1856 годов, в Первой мировой войне и, конечно же, в годы Великой Отечественной войны.

Сегодня Черноморский флот ВМФ России — оперативно-стратегическое объединение Военно-морского флота Российской Федерации на Чёрном море. Как составная часть военно-морского флота страны, он является средством обеспечения военной безопасности России на юге. Штаб Черноморского флота располагается в Севастополе.

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