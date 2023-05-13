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Общество

Кабмин расширил поддержку организаций инвалидов

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении перечня товаров, услуг и работ, при госзакупках которых организации инвалидов в качестве поставщиков имеют преимущества. Об этом сообщается на сайте кабмина РФ. 

«Перечень обновлён с учётом предложений общественных объединений инвалидов и увеличен почти в два раза — с 58 до 107 пунктов», — приводит слова кабмина ТАСС. 

В их числе различные инструменты и бытовые приборы, деревянные декоративные изделия, кухонные и столовые приборы, медицинские услуги, письменный перевод, печать и издательская деятельность. Действующее законодательство предусматривает закупку товаров и услуг из этого перечня по цене на 15 % выше той, что предложила сама организация, если победителем тендера на госзаказ стала организация инвалидов. 

Отмечается, что решение о расширении перечня направлено на поддержку и развитие организаций, массово предоставляющих рабочие места инвалидам. 

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