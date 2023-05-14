В Роскачестве назвали способы выявления коммунального мошенника
Псевдокоммунальщики делают поквартирный обход, предлагая платные услуги, поэтому нужно уметь распознавать злоумышленников, рассказал юрисконсульт отдела защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.
Чаще всего лжекоммунальщики предлагают провести поверку и замену счётчиков воды, осмотр газовых плит и вентиляционных отверстий или установку газоанализаторов или водоочистительных фильтров.
«Мошенники могут не только предлагать на месте заменить счётчик или провести установку фильтра или трубы, но и запугивать штрафами и санкциями вплоть до отключения воды и вызова полиции, если жилец прямо сейчас не согласится на замену оборудования», — сказал специалист, передает агентство «Прайм».
«Чаще всего с оборудованием в квартире всё в порядке, оно не нуждается ни в проверке, ни в переустановке. Согласие грозит не только потерей денег, но и установкой потенциально опасных приборов», — предупредил Игорь Поздняков.
По его словам, за исключением аварийных ситуаций, все плановые проверки проводятся строго по расписанию, а жильцов предупреждают заранее, поэтому спонтанно такие вещи не делаются.
Он отметил, что выдаёт мошенников отсутствие спецодежды или форма без знаков компании: ещё не все научились её подделывать. Также не все могут объяснить цель визита, просят провести «общий осмотр» квартиры, а затем находят мнимую причину для проверки. Помимо этого, мошенников выдаёт просьба провести замену оборудования немедленно, когда любую поверку или замену можно всегда провести в удобное время, и требование оплаты наличными на месте, тогда как плановая проверка либо бесплатна, либо всё можно оплатить заранее в самой управляющей компании.
Если к вам пришли с внеплановой проверкой коммунальщики, то открывать дверь необязательно, если в квартире нет аварийной ситуации. «Если вы всё же открыли, запросите удостоверение сотрудника, в котором должны содержаться Ф. И. О., наименование и печать организации, включая её ИНН и ОГРН. Дополнительно можно запросить наряд на работы. Данные желательно записать или сделать фото. При этом пускать сотрудника в квартиру не нужно», — заключил Игорь Поздняков и добавил, что можно позвонить в проверяющую компанию, сообщить им данные сотрудника и узнать, действительно ли проводится какая-то проверка и что проверяют.