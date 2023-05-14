В Роскачестве назвали способы выявления коммунального мошенника

09:55, 14 мая 2023, ПАИ

Псевдокоммунальщики делают поквартирный обход, предлагая платные услуги, поэтому нужно уметь распознавать злоумышленников, рассказал юрисконсульт отдела защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

Чаще всего лжекоммунальщики предлагают провести поверку и замену счётчиков воды, осмотр газовых плит и вентиляционных отверстий или установку газоанализаторов или водоочистительных фильтров.

«Мошенники могут не только предлагать на месте заменить счётчик или провести установку фильтра или трубы, но и запугивать штрафами и санкциями вплоть до отключения воды и вызова полиции, если жилец прямо сейчас не согласится на замену оборудования», — сказал специалист, передает агентство «Прайм».

«Чаще всего с оборудованием в квартире всё в порядке, оно не нуждается ни в проверке, ни в переустановке. Согласие грозит не только потерей денег, но и установкой потенциально опасных приборов», — предупредил Игорь Поздняков.

По его словам, за исключением аварийных ситуаций, все плановые проверки проводятся строго по расписанию, а жильцов предупреждают заранее, поэтому спонтанно такие вещи не делаются.

Он отметил, что выдаёт мошенников отсутствие спецодежды или форма без знаков компании: ещё не все научились её подделывать. Также не все могут объяснить цель визита, просят провести «общий осмотр» квартиры, а затем находят мнимую причину для проверки. Помимо этого, мошенников выдаёт просьба провести замену оборудования немедленно, когда любую поверку или замену можно всегда провести в удобное время, и требование оплаты наличными на месте, тогда как плановая проверка либо бесплатна, либо всё можно оплатить заранее в самой управляющей компании.

Если к вам пришли с внеплановой проверкой коммунальщики, то открывать дверь необязательно, если в квартире нет аварийной ситуации. «Если вы всё же открыли, запросите удостоверение сотрудника, в котором должны содержаться Ф. И. О., наименование и печать организации, включая её ИНН и ОГРН. Дополнительно можно запросить наряд на работы. Данные желательно записать или сделать фото. При этом пускать сотрудника в квартиру не нужно», — заключил Игорь Поздняков и добавил, что можно позвонить в проверяющую компанию, сообщить им данные сотрудника и узнать, действительно ли проводится какая-то проверка и что проверяют.