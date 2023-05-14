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Общество

Депутат предложил запретить продажу алкоголя в жилых домах после 23:00

Алкоголь «во дворах» является социально острой проблемой, чтобы ее убрать, следует полностью запретить продажу алкоголя в жилых домах после 23:00, заявил депутат Госдумы и глава организации «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в связи с публикацией спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Вячеслав Володин опубликовал в своем телеграм-канале опрос о запрете в ночное время продавать спиртное так называемым «наливайкам», которые днем маскируются под продуктовые магазины в многоквартирных домах, а ночью работают «как псевдокафе». «Алкоголь во дворах, тем более в ночное время суток - социально острая проблема. Убрать шум, визг, гам, криминогенный фактор можно следующим путем: необходимо полностью запретить продажу алкоголя в жилых домах, спальных массивах, в многоквартирных домах после 23:00», - сказал Султан Хамзаев, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что закон в части регулирования продажи алкоголя требует «дополнительной корректировки». По его словам, поступает большое количество обращений от граждан на этот счет.

«Будем добиваться изменений в законодательстве… Важно, чтобы наши спальные массивы были комфортны для жителей, а не тех, кто любой ценой хочет нажиться на продаже алкоголя», - заключил глава организации «Трезвая Россия».

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