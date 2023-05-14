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Общество

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в эфир 15 мая

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир в понедельник, 15 мая, в 11:30. 

В преддверии Дня территориального общественного самоуправления РФ, который отмечается 21 мая, о развитии псковских ТОС и проектах – победителях регионального конкурса ведущие Надежда Назаренко и Александр Машкрин поговорят с начальником управления по МСУ и территориальному развитию правительства Псковской области Еленой Тимашовой. 

О правилах поведения в лесах во время особого противопожарного режима, об основных причинах палов травы и возгораний в лесных массивах расскажет замначальника управления – начальник отдела административной практики и дознания управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области Владислав Соболев. 

Смотрите новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» 15 мая в 11:30 на портале ПАИ, в эфире телеканала «Первый Псковский» и на наших страницах в соцсети «ВКонтакте».

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