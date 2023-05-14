Онколог рассказала, кто больше всех рискует заболеть раком

19:43, 14 мая 2023, ПАИ

Врач Института онкологии Европейского медицинского центра Юлия Вахабова перечислила группы людей, рискующих заболеть раком, сообщает РИА Новости.

Специалист отметила, что в первую очередь стоит опасаться пожилым. С возрастом иммунитет даёт сбои. Поэтому люди после 50 лет должны как можно чаще проходить медосмотры.

«Женщинам рекомендуется ежегодно делать маммографию, представителям обоих полов — колоноскопию, гастроскопию, КТ лёгких», — сообщила Вахабова «Российской газете».

Следующая группа риска — курильщики. Вероятность заболеть раком у них в семь раз выше, чем у остальных. Также стоит насторожиться тем, кто имеет генетическую предрасположенность.

Четвёртый тип — люди, контактирующие с токсичными и радиоактивными веществами. Если вы работаете на вредных производствах, внимательнее относитесь к защите кожи и органов дыхания, регулярно проходите осмотры.

Также Вахабова говорит о людях, страдающих вирусными заболеваниями. Речь о пациентах с ВПЧ (провоцирует рак шейки матчи), гепатитом B и C (рак печени), вирусом Эпштейна – Барр (лимфома и рак носоглотки).