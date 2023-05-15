Сажать огурцы и тыквы советует сегодня народный календарь

07:02, 15 мая 2023, ПАИ

Сажать огурцы и тыквы советует сегодня народный календарь, пишет calend.ru.

На Руси с этого дня начинали сажать огурцы и тыквы. Чтобы они уродились большими — в грядке зарывали пестик от ступки. Кроме того, в этот день продолжали засеивать поля со словами «Борис и Глеб сеют хлеб».

Сегодня день памяти князей-страстотерпцев Бориса и Глеба — это первый православный праздник, учрежденный на Руси. Его история началась в 1115 году.

Борис и Глеб (в крещении — Роман и Давид) были русскими князьями, сыновьями киевского князя Владимира Святославовича. В междоусобной борьбе, вспыхнувшей в 1015 году, они были убиты старшим братом Святополком Окаянным. Борис и Глеб стали первыми русскими святыми. Впоследствии их начали считать заступниками земли русской.

Также в этот день начинают петь соловьи. «Если поют громко, основательно — значит, не за горами лето. Если соловей поет всю ночь — следующий день будет солнечным. А если соловья услышишь раньше, чем кукушку, то все лето проживешь счастливо. Говорили также, что если при первой соловьиной трели скинуть рубаху, то блохи кусать не будут», — говорится в сообщении.

Иногда этот день называли также «барыш-день», а святого Бориса — барышником. Купцы бурно праздновали его память в надежде получать за это барыши в течение всего года. Успешный год обещала и удачная продажа чего-либо в этот день.