В России планируют упростить выдачу субсидий за ЖКУ

07:38, 15 мая 2023, ПАИ

В России планируют упростить процесс получения субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Сейчас приходится собирать большой пакет документов, теперь будет достаточно одного заявления на Госуслугах. Такие рекомендации в кабмин направил профильный комитет Госдумы.

Все остальные необходимые документы чиновники сами запросят в рамках межведомственного взаимодействия. Также рекомендуется снизить по всей стране максимальный порог расходов на ЖКХ в общем доходе семьи с 22 % до 15 %. «Наша ключевая совместная задача с правительством — сделать так, чтобы люди получали субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг максимально безболезненно для своего времени и нервов. Сейчас в этом вопросе возникают проблемы», — сказал председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, пишет газета «Известия»

Для получения субсидий необходимо обращаться в органы соцзащиты населения, МФЦ или другие учреждения — по решению региона.