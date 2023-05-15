Как вернуть украденные мошенником деньги, объяснил адвокат
Вернуть украденные мошенником деньги можно, подав на него в суд, однако для этого нужно установить личность злоумышленника, объяснил заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Альфа» Кирилл Данилов.
По его словам, сначала нужно обратиться в полицию с заявлением о преступлении, приложив необходимые документы, а до этого необходимо незамедлительно заблокировать карту в мобильном банковском приложении. Если списания денежных средств еще не было, а операция находится на стадии обработки в банке, можно обратиться с требованием ее отменить.
Помимо этого, пострадавшему нужно зафиксировать факт мошенничества, то есть сделать скриншоты переписки, абонентского номера, времени и продолжительности разговора, а также выписать все известные данные злоумышленника и запросить у банка выписку о произведенной операции, быстрее всего это можно сделать в мобильном приложении, отметил Кирилл Данилов, передает агентство «Прайм»
«Обратиться с заявлением можно в любое отделение полиции. Однако в случае возбуждения уголовного дела предварительное расследование будет производиться по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления (части 1 статьи 152 УПК)», — рассказал он.
Решение о возбуждении уголовного дела либо об отказе в возбуждении уголовного дела принимается в срок от трех до 30 суток с момента поступления сообщения о преступлении. После вынесения приговора, если злоумышленник будет достоверно установлен, можно вернуть украденные деньги, предъявив гражданский иск в рамках уголовного дела или самостоятельный гражданско-правовый иск, заключил юрист.