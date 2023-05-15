Псковичи могут отправить посылки участникам СВО через почту бесплатно

10:16, 15 мая 2023, ПАИ

Отправлять посылки военным в зону СВО через почтовые отделения с 1 мая можно будет бесплатно. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области.

Бесплатные посылки можно оформить только в почтовых отделениях. Передавать отправление оператору нужно в открытом виде. Число посылок, которое может оформить один человек, не ограничено, но вес каждой должен быть меньше 10 килограммов.

Посылки со всей страны попадают в логистический центр почты в Москве. Там «Почта России» передаёт их представителям Минобороны, которые самостоятельно доставляют отправления адресатам.

Подробную информацию о правилах бесплатной отправки посылок военнослужащим в зону СВО можно уточнить в контакт-центре «Почты России» по телефону 8-800-100-00-00.