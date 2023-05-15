В России хотят ввести ГОСТы для спасения планеты

10:06, 15 мая 2023, ПАИ

В России в этом году планируется утвердить ГОСТы на сыры, мёд и халяльные отели. Об этом в интервью «Известиям» рассказал глава Росстандарта Антон Шалаев.

По его словам, в 2022-м было принято более 1,6 тыс. новых ГОСТов. И впервые более половины из них разработаны по инициативе бизнеса. Компании, которые раньше боялись дополнительных обязательств и повышенных требований, стали активно выходить с инициативой разработки новых стандартов и внедрять новые технологии. Отечественные стандарты стали более востребованы. «Фактически можно сказать, что санкции стимулировали работу над повышением качества, безопасности и конкурентоспособности отечественной продукции», - отметил Шалаев.

Шалаев обратил внимание, что отечественный бизнес стал уходить от западных стандартов и делать свои на основе консенсуса между нефтегазовыми компаниями и поставщиками оборудования. Среди примеров новых разработок в сфере энергетики — оборудование для подводной нефтегазодобычи, СПГ-оборудование, созданное не как калька зарубежных решений, а как передовой опыт российских предприятий, который хотят стандартизировать.

«В апреле мы приняли целую линейку стандартов в области ресурсосбережения и обращения с отходами. Например, ГОСТы по утилизации ТКО и переработке пищевых отходов. Сейчас разрабатывается серия ГОСТов по определению выбросов парниковых газов в энергоемких отраслях промышленности, а также целый блок стандартов по контролю загрязнения окружающей среды: требования к промышленным предприятиям по анализу качества почвы, воды, воздуха рабочей зоны, обеззараживанию и использованию очищенных сточных вод», - рассказал Шалаев.

Он также добавил, что в этом году готовится целая линейка стандартов на различные виды сыра. Ведь их производство в стране, в том числе фермерскими хозяйствами, растёт, поэтому есть потребность и в их тестировании. Также важная тема — новые стандарты на продукцию детского питания. В целом они в этой сфере уже существуют, но в 2023 году будет принято много новых. В частности, ГОСТ для молочной детской продукции, который установит методы определения массовой доли общего белка, жиров, определит их кислотность. Также будут введены новые стандарты для рыбной и мясной продукции детского питания.

«В России растёт потребление мёда. Однако наряду с этим увеличивается и число недобросовестных участников рынка — стало появляться много фальсификата. На проведенной в конце марта государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции обсуждалось, что одна из причин роста фальсификата — ряд правовых пробелов. У нас есть закон о пчеловодстве, но в нём нет чёткого определения, что такое мёд. Сейчас рассматриваются изменения в соответствующий закон, и если это будет сделано, то повлечет необходимость и актуализации ГОСТов на продукцию пчеловодства (сейчас таких около 40)», - рассказал Шалаев.