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Общество

Псковский рыболов поймал на Великой огромного сома

15 мая псковский рыболов поймал на Великой огромного сома, передает корреспондент ПАИ.

«За 66 лет это первый сом в моей рыболовной жизни, - рассказал рыболов. - Поймал я его спиннингом на воблер посреди реки на глубине 2,5 метра. Охотился за щукой, а попался вот такой «зверь». Подтянул я сома довольно легко, а вот у самой лодки поднимал его очень долго. Думаю, 12 килограммов в нём будет».

Подробнее об этой рыбалке - в следующих публикациях на сайте ПАИ.

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