Музыкальный флешмоб прошёл у памятника княгине Ольге в Пскове

16:35, 15 мая 2023, ПАИ

Музыкальный флешмоб, приуроченный к Всероссийскому хоровому фестивалю имени М. Ф. Гривского, прошёл сегодня у памятника «Княгиня Ольга» возле ЦУМа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ТКД Псковской области.

Всероссийский хоровой фестиваль имени М. Ф. Гривского пройдёт в регионе с 9 по 11 июня. Лучшие хоры страны соберутся в Псковском кремле.

Вход на фестиваль будет свободный. Места в партере доступны по пригласительным билетам, которые можно получить в БКЗ филармонии.