О разработке концепции освещения псковской улицы по примеру Никольской в Москве рассказал специалист

19:31, 15 мая 2023, ПАИ

О разработке концепции освещения пешеходной части улицы Пушкинской в Пскове по примеру улицы Никольской в Москве рассказал владелец сети магазинов Андрей Кальцин в программе «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Эксперт отметил, что улицу Никольскую в Москве украшает почти 100 километров светодиодных лампочек. Подобную идею предлагают реализовать и на улице Пушкинской в Пскове, от драмтеатра до аптеки, украсив иллюминацией её пешеходную часть. По словам эксперта, пока речь идёт о чуть больше чем десяти километрах гирлянды.

«Растяжки большие. Гирлянда целая в пешеходной части. Когда идёшь, всё светится. Аккуратно, красиво смотрится. Всё светится над головой. Атмосферно», — отметил эксперт.

Также гость программы отметил, что такое световое решение интересно в любое время года, необязательно в новогодний период.

«Проект интересный. Хочется это всё реализовать», — заключил Андрей Кальцин.

Отметим, что по задумке на улице Пушкина планируется создать круглогодичную иллюминацию, часть её будет имитировать звёздное небо. Зимой будут устанавливать одну подсветку, летом — другую. Кроме того, здесь же в сквере возле Псковского драмтеатра заработает круглогодичный ярмарочный комплекс с местной гастрономической и ремесленной продукцией.