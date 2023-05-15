О нарушении сроков при проведении капремонта домов расскажут на «Первом Псковском»

17:33, 15 мая 2023, ПАИ

Новый выпуск программы «Территория закона» выйдет в эфир сегодня, 15 мая, в 19:50 на телеканале «Первый Псковский».

Ведущая Рахиба Сулейманова расскажет о фактах нарушения сроков при проведении капремонта жилых домов, а также куда можно обратиться жильцам с вопросом по качеству проведенного ремонта дома.

Проект «Территория закона» — это подробно и доступно о том, чем занимается прокуратура, с какими проблемами могут обращаться граждане к прокурору, а также как правильно составить жалобу.

Программа подготовлена совместно с прокуратурой Псковской области.