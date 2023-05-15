Путин упростил получение гражданства для иностранцев, участвующих в СВО

17:20, 15 мая 2023, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий иностранным гражданам, которые в период проведения спецоперации на Украине заключили контракт на прохождение военной службы в ВС РФ, получить российское гражданство в упрощенном порядке, сообщается на сайте Кремля.

Иностранцы и лица без гражданства, заключившие контракты на военную службу на срок от одного года в период проведения СВО, а также члены их семей смогут обратиться за получением гражданства в упрощенном порядке.

Поправки вносятся в указ от 30 сентября 2022 года «О приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке иностранных граждан и лиц без гражданства, заключивших контракты о прохождении военной службы».