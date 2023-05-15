42-летнего мужчину разыскивают в Псковской области

20:22, 15 мая 2023, ПАИ

42-летний мужчина пропал в посёлке Дедовичи Псковской области, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

С 22 апреля местонахождение Сергея Васильева остаётся неизвестным.

Особые приметы: длинная тёмная борода с проседью, рост 182 см, худощавое телосложение. Волосы тёмные с проседью, глаза каре-зелёные.

Был одет в чёрный пиджак, серую футболку с длинным рукавом и чёрные брюки с чёрными ботинками. При себе держал маленькую коричневую сумку через плечо.