42-летнего мужчину разыскивают в Псковской области
42-летний мужчина пропал в посёлке Дедовичи Псковской области, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».
С 22 апреля местонахождение Сергея Васильева остаётся неизвестным.
Особые приметы: длинная тёмная борода с проседью, рост 182 см, худощавое телосложение. Волосы тёмные с проседью, глаза каре-зелёные.
Был одет в чёрный пиджак, серую футболку с длинным рукавом и чёрные брюки с чёрными ботинками. При себе держал маленькую коричневую сумку через плечо.
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