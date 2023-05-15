Работы мастеров Санкт-Петербургской академии художеств передали в дар псковскому музею

21:20, 15 мая 2023, ПАИ

15 мая в Поганкиных палатах Псковского музея-заповедника состоялась торжественная передача работ мастеров Санкт-Петербургской академии художеств в дар музею. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Несколько крупных петербургских живописцев, преподаватели Академии художеств, а также студенты-иностранцы своими работами пополнили коллекцию современной живописи Псковского музея-заповедника. Это около двадцати пейзажных полотен, выполненных по результатам псковских пленэров и раскрывающих красоту здешних мест.

Среди дарителей — академики, профессора, заслуженные художники РФ С. Н. Репин и А. В. Чувин, преподаватели академии С. А. Данчев, М. В. Моргунов, А. В. Тыщенко, ассистент-стажёр И. Б. Журавлев, студенты из разных стран: Альба Морена Глазкова (Испания), Йован Петрович (Сербия), Симон Мануэль (Франция), Ху Чжон Юнь (Китай), Николас Алессандро Оливасси Гарсия (Аргентина), Зелеке Теводрос Абебуа (Эфиопия), Карло Куальо (Италия).

«Мне приятно, что моя работа останется именно в Пскове, в месте, где мы увидели столько нового, интересного и красивого. Люди, живущие здесь, поделились с нами этим местом и тем, что оно для них значит. И теперь нам представилась возможность оставить им взамен своё видение Псковской земли, выраженное через наши работы. Это очень ценно», — поделилась автор одной из работы, студентка академии Альба Морена Глазкова.

Все картины созданы на Псковщине во время проведения пленэров и раскрывают уникальность и силу русской природы. Помимо живописных полотен, в коллекцию музея были переданы три скульптуры, автором которых является скульптор Андрей Мартьянов. Он отметил, что для каждого художника большая честь, когда его работы оказываются в музейных коллекциях, и сегодня для многих из присутствующих в полном смысле этого слова сбылась мечта.

Напомним, что в августе 2022 года и в феврале 2023 года в рамках летнего и зимнего пленэров в арт-резиденцию «Кебь» приезжали иностранные студенты Академии имени Репина, граждане почти 20 государств. Одним из итогов зимнего пленэра стала выставка «Земля Псковская», которая экспонировалась в Поганкиных палатах Псковского музея-заповедника. Выставка сопровождалась рядом мероприятий, на которых художники представляли зрителям своё творчество, а псковичи получили возможность увидеть подлинные произведения современного искусства, созданные профессиональными мастерами.