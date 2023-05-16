Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Слепаков и Варламов подали иски к Минюсту с требованием снять с них статус иноагента

Продюсер, артист и музыкант Семен Слепаков и журналист Илья Варламов, покинувшие Россию после начала специальной военной операции на Украине, подали иски к Министерству юстиции РФ с требованием снять с них статус иноагента. Об этом ТАСС сообщили в Замоскворецком суде Москвы, куда поступили заявления.

«В суд поступили два иска. Один от Слепакова, другой - от Варламова. Оба исковых заявления поданы к Минюсту РФ, они содержат требование исключить истцов из реестра иноагентов», - сказали в суде. Дата заседания по искам пока не назначена.

В конце марта этого года Минюст внес Варламова в реестр иноагентов. В ведомстве заявили, что Варламов распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, получал поддержку от иностранных источников.

Слепакова Минюст РФ добавил в реестр иноагентов 14 апреля. На сайте министерства уточняется, что Слепаков получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции (СВО) на Украине, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении россиян.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













16 мая 2023

Псковский театр драмы провёл бесплатный показ спектакля для семей мобилизованных
16 мая 2023

Международный фестиваль-конкурс состоится в Пскове 19 мая
15 мая 2023

Пять крупных погромов случилось в парке Строителей в Пскове за год

15 мая 2023

Прокуратура Себежского района организовала творческий конкурс

15 мая 2023

В Пскове внесены изменения в организацию дорожного движения
15 мая 2023

Команда из Пустошки прибыла в Москву на финальный слёт добровольцев
15 мая 2023

Учинивший ДТП в Опочке несовершеннолетний госпитализирован

15 мая 2023

Псковских учителей приглашают принять участие в конкурсе «Классная тема!»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...