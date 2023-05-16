Слепаков и Варламов подали иски к Минюсту с требованием снять с них статус иноагента

07:45, 16 мая 2023, ПАИ

Продюсер, артист и музыкант Семен Слепаков и журналист Илья Варламов, покинувшие Россию после начала специальной военной операции на Украине, подали иски к Министерству юстиции РФ с требованием снять с них статус иноагента. Об этом ТАСС сообщили в Замоскворецком суде Москвы, куда поступили заявления.

«В суд поступили два иска. Один от Слепакова, другой - от Варламова. Оба исковых заявления поданы к Минюсту РФ, они содержат требование исключить истцов из реестра иноагентов», - сказали в суде. Дата заседания по искам пока не назначена.

В конце марта этого года Минюст внес Варламова в реестр иноагентов. В ведомстве заявили, что Варламов распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, получал поддержку от иностранных источников.

Слепакова Минюст РФ добавил в реестр иноагентов 14 апреля. На сайте министерства уточняется, что Слепаков получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции (СВО) на Украине, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении россиян.