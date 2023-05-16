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Общество

Крупнейшие банки России стали взимать комиссию за переводы самому себе

Почти все крупные банки России стали взимать комиссию за перевод самому себе из другого банка в размере 1-2 % от суммы операции, пишут «Известия».

Стягивание денег только с начала этого года стало платным в трёх банках. Комиссию уже берут как минимум 15 крупных участников рынка. По словам источника в банковском секторе, их ещё больше — 25. 

Так, в ВТБ комиссия появилась с 1 мая этого года. В банке сообщили, что ввели сбор одними из последних на рынке, установив его на уровне 1,25 % от суммы перевода, минимум 30 рублей. Росбанк берет плату в размере 1,75 % от суммы операции с февраля 2023 года. Согласно данным, представленным на портале «Открытия», за аналогичную услугу взимается платёж в размере 1,5 %. В call-центре организации сообщили, что комиссия введена с марта этого года.

У «Газпромбанка» и «Русского стандарта» ставка составляет 2 % с наименьшей суммой платежа в 30 и 50 рублей соответственно. В «Хоум кредите» разрешены переводы с карты банка через сервисы других организаций до 50 тысяч рублей в месяц в совокупности вместе с суммой снятия наличных в их АТМ. При превышении взимается 1,99 %, или минимум 199 рублей, говорится в документах банка.

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