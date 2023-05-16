Патриарх Кирилл попросил передать «Троицу» в храм Христа Спасителя 4 июня

16:41, 16 мая 2023, ПАИ

Патриарх Кирилл обратился в администрацию президента России Владимира Путина с просьбой о принесении «Троицы» Рублева в храм Христа Спасителя на Троицу, 4 июня. Об этом говорится на сайте РПЦ.

Обращение глава РПЦ направил на имя руководителя президентской администрации Антона Ваймо. «Принимая во внимание особую историко-культурную ценность данной иконы, полагаю правильным в этом году организовать её принесение на праздник Святой Троицы из Третьяковской галереи в кафедральный соборный храм Христа Спасителя города Москвы с пребыванием иконы в этом храме в течение двух недель, дабы обеспечить возможность доступа к ней широкому кругу верующих. Министерство культуры Российской Федерации не имеет возражений к принесению иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя на означенный период», — уточнил он.

Именно в ответ на это, уточнил он, президентом России было принято решение о возвращении иконы Святой Троицы Русской православной церкви.

Ранее председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) заявил, что икона «Троица» преподобного Андрея Рублева и рака (гробница) благоверного князя Александра Невского, переданные Русской православной церкви, будут храниться в соответствии с требованиями Третьяковской галереи и Государственного Эрмитажа.